Tool maakt gebruik Google Play Store op Windows 11 mogelijk

Er is een tool verschenen die het mogelijk maakt om downloadwinkel Google Play Store op Windows 11 te gebruiken. Windows 11 krijgt ondersteuning voor Android-apps, maar officieel werkt dat via een integratie met de Amazon App Store.

De tool staat als WSAGAScript op GitHub. De ontwikkelaar benadrukt dat de tool bedoeld is voor het testen van de functionaliteit en niet voor dagelijks gebruik. Bovendien bestaat de kans dat Microsoft het gebruik van de Play Store in de toekomst weer onmogelijk maakt. De bèta van Windows 11 heeft ondersteuning voor installatie van Android-apps, maar dat werkt standaard met de Amazon App Store. De Play Store is standaard niet te gebruiken.

WSAGAScript had in eerste instantie root-toegang nodig op het Windows Subsystem voor Android om inloggen in de Play Store mogelijk te maken, maar dat is nu niet meer het geval. Gebruikers moeten nog wel het Windows Subsystem deïnstalleren en vervangen door eentje met Google-diensten erin.