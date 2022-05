Microsoft brengt vernieuwde Microsoft Store met Win32-apps naar W10-testers

Microsoft heeft de vernieuwde Microsoft Store, die zijn intrede deed met Windows 11, beschikbaar gemaakt voor testers van Windows 10. De digitale winkel bevat een bredere selectie apps dan de Store van Windows 10.

Wie de nieuwe winkel wil proberen, kan zich inschrijven voor het Windows 10 Release Preview Insider-kanaal, binnenin het os. Dat is open voor iedereen, onder voorwaarde dat ze wat extra telemetrie in het besturingssysteem inschakelen. Daarna wordt de Store bijgewerkt naar de nieuwe versie. De vernieuwde winkel moet 'binnenkort' voor iedereen beschikbaar zijn, meldt Rudy Huyn, principal architect van de MS Store op Twitter.

De nieuwe Store heeft niet een drastisch ander ontwerp dan zijn voorganger, maar hanteert andere voorwaarden voor de apps die erop gepubliceerd mogen worden. Waar apps als Discord, VLC, Adobe Reader, LibreOffice, de Epic Games Store en Zoom er voorheen niet in kwamen, zijn ze wel te vinden in de Store in Windows 11, en dus ook in de Store in Windows 10 na deze update. De apps zijn niet overgezet naar UWP, maar de Store biedt nu bijvoorbeeld ook Win32-apps.

Intussen krijgt de releaseversie van Windows 11 in de nabije toekomst de mogelijkheid om Android-apps te draaien. Dat zal werken middels het nieuwe Windows Subsystem voor Android en het in de arm nemen van de Amazon App Store. Die functies zijn in bèta beschikbaar voor gebruikers in Amerika. Een vindingrijke gebruiker heeft overigens de Google Play Store al werkend gekregen op Windows 11.