Microsoft verandert beleid rond telemetrieverzameling van zakelijke gebruikers

Microsoft verandert de manier waarop het telemetrie verzamelt van Europese zakelijke klanten. Nu wordt nog via policies per apparaat bepaald wie de verwerker is, maar in de toekomst gebeurt dat via één beleid in Active Directory.

Microsoft schrijft in een blogpost dat het stopt met de policies die het nu hanteert. Dat zijn opties om binnen een enterpriseomgeving per apparaat in te stellen wie de verwerker van data is. In plaats daarvan komt er een 'organisatiebrede configuratie gebaseerd op Azure Active Directory om Microsofts rol bij het verwerken van data te bepalen'. Dat betekent dat beheerders dat voortaan via AD kunnen regelen, waarbij Microsoft de verwerker is en het bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke. Dat gebeurt 'vanuit compliance-oogpunt', schrijft het bedrijf.

De regels gelden alleen voor bedrijven die in Europa zijn gevestigd. Microsoft verandert het beleid om aan de strengere eisen van Europese privacytoezichthouders te voldoen. Het bedrijf kreeg in het verleden meerdere keren kritiek op de manier waarop het diagnostische data verzamelde, onder andere in diensten als Office 365 bij de Nederlandse overheid. In de toekomst wordt alle data van Europese gebruikers die door Microsoft wordt verwerkt, opgeslagen in de EU.

De veranderingen zitten in Windows-builds 25169 en hoger, die momenteel in het Dev Channel zit. Het bedrijf maakt later dit jaar meer bekend over hoe dat gaat voor andere Windows-versies, zoals bij Windows 10 als Windows 11. De veranderingen worden pas definitief doorgevoerd in het laatste kwartaal van dit jaar.