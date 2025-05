Microsoft stopt met merknaam Office en integreert alle software in Microsoft 365

De merknaam Office verdwijnt grotendeels in de komende maanden. Microsoft gaat het kantoorpakket hernoemen en integreren in Microsoft 365. De individuele appnamen zoals Word, Excel en PowerPoint blijven wel bestaan.

Microsoft schrijft in een faq dat de merknaam Office in de nabije toekomst verdwijnt. De komende maanden verdwijnen Office.com, de mobiele Office-app en de Office-app voor Windows. Die diensten worden hernoemd of geïntegreerd in de Microsoft 365-app. Die krijgt ook 'een nieuw uiterlijk en meer features', al schrijft Microsoft daar niets over. Die Microsoft 365-app komt dan voor het eerst ook uit op de mobiele platformen Android en iOS. Daar is nu alleen nog een Office-app aanwezig, maar die wordt hernoemd en de Microsoft 365-functies worden erin geïntegreerd.

Volgens Microsoft is de verandering nodig omdat Microsoft 365 het belangrijkste productiviteitspakket van het bedrijf is geworden. In Microsoft 365 waren de online versies van Office-programma's zoals Word en Excel al te gebruiken, samen met andere software zoals Teams en OneDrive. Vroeger was dat pakket ook alleen beschikbaar als Office 365 met alleen de Office-apps, maar dat is langzaam uitgefaseerd. Voor klanten die om een of andere reden nog wel op Office 365 zitten, verandert er volgens Microsoft niks.

De individuele pakketten blijven wel hun namen behouden, dus Word verdwijnt zelf niet. Ook blijft het mogelijk via Microsoft zelf een eenmalige licentie te kopen op enkele of alle Office-programma's. De prijzen daarvoor beginnen bij 149 euro.

De veranderingen beginnen volgende maand. Vanaf november wordt Office.com vervangen. In januari volgend jaar volgen de andere apps; dan worden de Windows-apps bijgewerkt en krijgen de mobiele apps een ander uiterlijk.