Microsoft gaat Python toevoegen aan Excel en stelt bètaversie beschikbaar

Microsoft gaat ondersteuning voor programmeertaal Python integreren in Excel. Daarmee kunnen gebruikers Python in hun spreadsheets gebruiken voor het analyseren en visualiseren van data. Een publieke preview van de functie komt per direct beschikbaar.

Met Python in Excel kunnen gebruikers de programmeertaal direct in de Excel-ribbon gebruiken, schrijft Microsoft in een blogpost. Gebruikers kunnen dat doen door '=PY' te schrijven in een cel en vervolgens Python-code toe te voegen. Het is niet nodig plug-ins of extra software te installeren om Python te gebruiken in Excel; de programmeertaal is bij release ingebouwd in Excels connectors en Power Query.

Gebruikers kunnen volgens Microsoft Python-code gebruiken om data in Excel te 'manipuleren en verkennen'. Vervolgens is het mogelijk om die inzichten 'verder te verfijnen' met de formules, grafieken en PivotTables van Excel. De feature is gebaseerd op de Anaconda-distributie van Python die draait in Azure. Daarin zijn verschillende Python-library's geïntegreerd, waaronder pandas voor datamanipulatie, statsmodels voor statistische modellen, en Matplotlib en seaborn voor datavisualisatie.

Python in Excel draait op de Microsoft Cloud als Microsoft 365-dienst. Daarmee draait Python-code niet lokaal, maar in de cloud. Dat gebeurt volgens Microsoft in een geïsoleerde Azure-container. De Python-code heeft geen toegang tot internet of de apparaten en accounts van gebruikers.

De functie is per direct beschikbaar als Insider Preview. Gebruikers kunnen deze testversie installeren door zich in te schrijven in het Microsoft 365 Insider-programma en daarin het bètakanaal te kiezen. Gebruikers kunnen de functie vervolgens activeren door in de ribbon bovenaan het scherm op 'Formules' te klikken, 'Insert Python' te selecteren en vervolgens op de 'Try preview'-knop te drukken. Het is niet bekend wanneer de functie algemeen beschikbaar komt.

Bron: Microsoft