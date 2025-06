2d-platformgame Sonic Superstars komt in oktober uit

Sonic Superstars komt op 17 oktober uit. Dat maakt SEGA bekend tijdens de gamescom-beurs in Keulen. De komst van Sonic Superstars was al bekend, maar de game had nog geen concrete releasedatum.

SEGA bevestigt de releasedatum van Sonic Superstars in een nieuwe trailer, waarin ook gameplaybeelden van de multiplayer worden getoond; de game kan gespeeld worden met maximaal vier spelers. Superstars krijgt 3d-achtige graphics, maar 2d-gameplay, net als de klassieke games in de Sonic-franchise. Het spel werd in juni al aangekondigd voor een release in de herfst. De game komt beschikbaar voor de PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en pc.