Titel Sonic Superstars Platform Pc, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch Ontwikkelaar Sonic Team Uitgever SEGA Releasedatum 17 oktober 2023

SEGA timmert de laatste jaren weer flink aan de weg op Sonic-gebied. Na enkele matige Sonic-games te hebben uitgebracht, lijkt het bedrijf zijn draai weer te hebben gevonden en terug te grijpen naar de gouden jaren. Dat begon vorig jaar met Sonic Origins, een verzameling oude Sonic-games uit het 8bit- en 16bit-tijdperk met een nieuw sausje. Daarvoor gooide het bedrijf hoge ogen met Sonic Mania. Dit jaar werkt SEGA aan een gloednieuwe Sonic, maar dan eentje die speelt als een oude 2d-Sonic. Wij mochten op de gamescom alvast een sprintje trekken.

Sonic Superstars is een 2d-platformer volgens de typische Sonic-formule: op hoge snelheid door levels rennen, springen, rollen en zweven, vijanden verslaan door op ze te springen in balvorm of met een (spin)dash en aan het eind van een stage een eindbaas verslaan. Meestal is dat de kwaadaardige wetenschapper, Doctor Robotnik, ook wel Dr. Eggman genoemd, maar vaak genoeg kunnen dat ook zijn robots of andere wezens zijn. We weten inmiddels dat Fang the Sniper, ook wel bekend als Nack the Weasel of Fang the Hunter, een kwaadaardige rol zal spelen in deze game evenals een nieuw personage, Trip. In de versie die ik mocht spelen, waren deze personages niet aanwezig. Deze platformer heeft daarbovenop een hoop nieuwe toevoegingen en enkele veranderingen. Dat laatste zal bij veel Sonic-fans, inclusief mijzelf, meestal niet als muziek in de oren klinken, omdat het vaak zo is geweest dat de meeste veranderingen lang niet altijd een positieve uitwerking hadden op de game. Na het spelen van de speciale gamescon-demo, verscheen er echter een grote glimlach op mijn gezicht.

De game oogt en voelt als een typische Sonic-game, maar dan met moderne graphics. Alles is in 3d gerenderd en vliegt zonder framedrops of haperingen over je scherm. SEGA heeft dit natuurlijk al eens eerder geprobeerd met de Sonic 4-serie, maar dat voelde ondanks de vloeiende bewegingen toch niet helemaal lekker aan. De animaties die Sonic in deze game heeft, liggen een stuk dichter bij die van de originele Sonic-games, waardoor je meer het gevoel hebt dat Sonic daadwerkelijk zo snel rent.

Warme nostalgische gevoelens

Als er een ding was wat Sonic Superstars goed voor elkaar had, dan was het het opwekken van nostalgische gevoelens. En dat is knap, want de game is geen remake. Toch zit deze vol met elementen die doen denken aan de originele Sonic-games van weleer. Een deel van de levels waar ik doorheen rende, leek erg op de zones die ook in de originele Sonics te vinden zijn. Ik ben door een stage gerend die veel weg had van de Green Hill Zone, namelijk de Bridge Island Zone. Daarnaast passeerde ook een zone de revue die een mooie mix leek te zijn van Casino Night Zone uit Sonic 2 en de Carnival Night Zone uit Sonic 3, die de naam Pinball Carnival Zone draagt. Daarbij kwamen er vooral in die zone erg veel geluidseffecten en muziekjes voorbij die ook in de originele Sonic-games zaten. Dat voelde erg vertrouwd en gaf mij dat echte Megadrive Sonic-gevoel. Daarnaast was het ook zo dat in Bridge Island Zone er op een gegeven moment ook weer een gigantische robot langskomt die de achtervolging inzet en daarbij de omgeving sloopt. Dit is een element dat sinds Sonic Adventure aanwezig is en de spanning lekker opvoert.

Dit was ook het geval bij de originele stages die ik mocht spelen. Sonic-stages staan erom bekend te zijn gebaseerd op specifieke thema’s en dat is in deze Sonic ook weer het geval. Naast de gebruikelijke Greenhill- en Casino-achtige zones kwam ik ook terecht in een technoretroachtige zone vol met neonkleuren en reuzenpixels. Een van de nieuwe elementen in deze stage is dat je door verschillende krachtvelden van uiterlijk verandert en er ouderwets pixelig uitziet. Daarnaast zijn er ook velden die je veranderen in een gepixelde kwal of een raket, waarmee je op een andere manier door de stage beweegt en vijanden verslaat.

En dan zijn er ook nog de bonusstages. Ook hier heeft SEGA een mooie mix van ouderwetse en moderne elementen toegepast. De bonusstages waarbij je op zoek moet gaan naar Chaos Emeralds zijn nieuw, maar de orbs die je kent van Sonic 3 zijn weer van de partij. Deze keer moet je van orb naar orb slingeren om zo snel mogelijk bij de emerald te komen. Daarnaast is er ook een bonusstage, waarbij je Sonic-Medals moet verzamelen. Dat doe je in een gemoderniseerde versie van de bonusstage uit Sonic 1 en ook dat deed mijn nostalgische Sonic-hart sneller kloppen. Ik heb ook nog een bonusstage gespeeld, waarbij je à la Sonic 3 en Sonic Spinball door een Casino Night-achtige omgeving moet stuiteren en flipperen en ook deze nieuwe stage voelde dankzij de muziekjes en geluidseffecten aan als een warm bad.