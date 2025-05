Sonic-medebedenker ontloopt celstraf voor handel met voorkennis

Sonic-medebedenker Yuji Naka heeft in Japan een voorwaardelijke boete van omgerekend zo'n 1,1 miljoen euro gekregen, alsmede een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2,5 jaar. Zijn proeftijd zal vier jaar duren. Naka is schuldig bevonden aan handel met voorkennis.

De 57 jaar oude Naka werd beschuldigd van het kopen van aandelen in gamebedrijven waar zijn werkgever Square Enix een samenwerking mee aan zou gaan. Door deze aankopen te doen voordat de samenwerking wereldkundig werd, wist hij veel winst te maken op de aandelen. Het zou gaan om aandelen in ontwikkelaar Aiming, die later een Dragon Quest game maakte met Square Enix. Later deed hij hetzelfde met ontwikkelaar Ateam, die een Final Fantasy-game zou maken.

Volgens het Japanse persbureau Jiji Press zouden Naka en een handlanger 'honderden miljoenen yen' met de praktijken binnengehaald hebben. Bijvoorbeeld, 200 miljoen yen is omgerekend bijna 1,3 miljoen euro waard.

Naka staat samen met Naoto Ohshima te boek als de bedenkers van Sonic the Hedgehog, voor Sega, in de jaren '90. Dat personage maakte zijn eerste speelbare debuut in Sonic the Hedgehog voor de Sega Mega Drive. Naka was verder betrokken bij het maken van de games Nights into Dreams, Samba de Amigo, Puyo Pop en Balan Wonderworld.