Makers van Sonic the Hedgehog werken aan actie-platformer Balan Wonderworld

Square Enix heeft Balan Wonderworld aangekondigd. Deze 3d-actie-platformgame wordt onder andere gemaakt door twee van de makers van Sonic the Hedgehog. Het spel komt in het voorjaar van 2021 uit voor de pc, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One en Xbox Series X.

Balan Wonderworld speelt zich af in het 'magische Balan-theater', schrijft Square Enix in een persbericht. Spelers moeten 'de castleden van het theater redden van negatieve emoties'. Dit doen spelers als personages Leo of Emma, die door verschillende denkbeeldige werelden reizen. Gamers kunnen onder andere verschillende kostuums verzamelen, die ieder een eigen 'kracht' bieden.

De game wordt onder andere gemaakt door Yuji Naka en Naoto Ohshima, twee van de makers van de originele Sonic the Hedgehog-game uit 1993. De eerstgenoemde neemt de rol van regisseur op zich, terwijl Ohshima als personage-ontwerper werkt. Het is de eerste game die de twee samen maken bij Square Enix. Het tweetal brengt hun werk uit onder een nieuw 'gamemerk', genaamd Balan Company.

Het spel komt in het voorjaar van 2021 uit voor de Nintendo Switch en de huidige- en next-genconsoles van Microsoft en Sony. Voor de Xbox Series X wordt Smart Delivery ondersteund. Een pc-versie van de game komt uit op Steam.