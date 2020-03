Square Enix werkt aan 'geüpgradede versie' van tien jaar oude rpg NieR

Square Enix kondigt de ontwikkeling aan van NieR Replicant ver.1.22474487139. Onder die naam verschijnt volgens de uitgever een geüpgradede versie van de tien jaar oude rpg. Het nieuwe spel komt uit voor de Xbox One, de PlayStation 4 en op Steam.

Wanneer de nieuwe versie van NieR uitkomt en op welke vlakken het spel verbeterd wordt, is nog niet bekend. Vooralsnog is alleen de ontwikkeling van het spel aangekondigd, samen met de platforms waarop het verschijnt. Ook wordt een teaservideo getoond, maar die laat geen gameplay zien.

Er wordt niet gesproken over een remake of remaster, maar volgens Siliconera is duidelijk dat in ieder geval de teksten van de nieuwe versie volledig ingesproken worden. Ook krijgt de game nieuwe muziek en andere toevoegingen, waaronder nieuwe personages.

NieR verscheen in 2010 voor de PlayStation 3 en Xbox 360. De Japanse rpg is gemaakt door Cavia. Die studio is niet betrokken bij de nieuwe versie; die wordt gemaakt door Toylogic.

Square Enix heeft ook NieR Reincarnation aangekondigd, een smartphonegame voor iOS en Android. Deze rpg wordt gemaakt door de Japanse ontwikkelaar Applibot. Er is een teaservideo, maar die geeft nog geen inhoudelijk details. Wanneer de smartphonegame uitkomt is ook nog niet duidelijk.