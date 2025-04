Team Ninja kondigt Ninja Gaiden 4 aan en brengt Ninja Gaiden 2-remake uit

Team Ninja kondigt twee titels in de Ninja Gaiden-serie aan. De Japanse ontwikkelaar brengt in de herfst van 2025 in samenwerking met PlatinumGames de hack-and-slashgame Ninja Gaiden 4 uit. De ontwikkelaar brengt de Unreal Engine 5-remake van Ninja Gaiden 2 direct uit.

Ninja Gaiden 4 krijgt een nieuwe hoofdpersoon genaamd Yakumo. Deze jongere ninja treedt in de voetsporen van de voormalige hoofdpersoon uit de franchise, Ryu Hayabusa, die overigens ook een rol in het vierde deel speelt. Yakumo krijgt twee verschillende vechtstijlen: Raven en Nué. Spelers moeten volgens de ontwikkelaar per situatie beoordelen wat de juiste vechtstijl is. Volgens Team Ninja behoudt Ninja Gaiden 4 de hardcorespeelervaring van de voorgaande delen.

Het bedrijf werkt samen met PlatinumGames. Deze studio maakte eerder verschillende Bayonetta-titels en NieR: Automata. Ninja Gaiden 4 komt ergens in de herfst van 2025 uit voor de Xbox Game Pass, pc, Xbox Series X en S, en de PlayStation 5.

Daarnaast brengt Team Ninja direct de remake Ninja Gaiden 2 Black uit. Dit is een remake van de oorspronkelijke Ninja Gaiden 2 uit 2008, die toen voor de Xbox 360 uitkwam. De remake is gemaakt in Unreal Engine 5.