Samoeraiactiespel Rise of the Ronin komt in maart naar Windows

Team Ninja-spel Rise of the Ronin komt op 11 maart uit voor Windows. Het spel was voorheen exclusief op de PlayStation 5 te spelen. De samoeraigame krijgt onder meer DLSS-, FSR- en XeSS-ondersteuning.

Uitgever Koei Tecmo meldt op Steam dat Rise of the Ronin op 11 maart op Steam zal verschijnen en onder meer 8k-resoluties en 120fps-framerates zal ondersteunen. De game kan ook overweg met ultrawidebeeldschermen en krijgt raytracingondersteuning. De actie-rpg speelt zich af in het midden van de 19e eeuw en draait om verschillende facties in Japan. Het spel kwam in maart vorig jaar uit voor de PlayStation 5. Tweakers schreef destijds een review van de game.