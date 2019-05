Team Ninja toont gameplaytrailer Nioh 2 en kondigt closed alpha aan

Ontwikkelaar Team Ninja heeft een nieuwe trailer getoond daarin een aankondiging van een gesloten alpha-versie van Nioh 2. De trailer toont de eerste gameplaybeelden van het vervolg op de originele game uit 2017. De alpha vindt plaats van 24 mei tot 2 juni.

Team Ninja kondigt in de trailer onder andere aan dat er een gesloten alpha-fase van 24 mei tot 2 juni plaatsvindt. Verder toont de trailer een nieuw mannelijk en vrouwelijk speelbaar personage, nieuwe vechstijlen, en nieuwe wapens. Ook lijkt er een nieuwe gevechtsmodus te zijn. Deze 'Unleash your darkness'-modus laat de speler transformeren tot een demoon. In de trailer zijn drie demonen te zien met respectievelijk een knuppel, twee dolken, en een zwevend zwaard.

In een tweet laat ontwikkelaar Team Ninja weten dat sommige PlayStation 4-gebruikers uitgenodigd zijn voor de gesloten alpha-fase, maar het is niet duidelijk aan wie of op welke manier de invites zijn verstuurd en of er nog meer beschikbaar zijn. Er zijn op dit moment nog geen plannen om de alpha uit te breiden maar de ontwikkelaar laat wel weten dat er meer informatie in de toekomst volgt.

Samurai-rpg Nioh kwam in 2017 exclusief uit voor de PlayStation 4, waarna het in november ook voor het platform Steam uitkwam. De game kreeg goede recensies en kwam op Metacritic bij een gemiddelde score van 88 uit.