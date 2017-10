PlayStation 4-Samurai-rpg Nioh komt op 7 november uit op Steam

De Samurai-rpg Nioh, die sinds begin dit jaar exclusief op de PlayStation 4 beschikbaar is, komt naar Steam. Koei Tecmo brengt de pc-versie uit. Het gaat om een Complete Edition met alle dlc-pakketten.

Op Steam is een pagina van Nioh verschenen met de melding dat de game vanaf 7 november beschikbaar is. Het gaat om de Complete Edition inclusief dlc, die ook voor de PlayStation 4 uitkomt. Wat de pc-versie gaat kosten is nog niet bekend. Ook zijn er nog geen details bekendgemaakt over hoe de game aangepast is voor de pc.

De game speelt zich af tijdens een burgeroorlog in Japan, waarin ook demonen een rol spelen, in het jaar 1600. Het spel werd ruim elf jaar geleden aangekondigd en is ontwikkeld door Team Ninja, de makers van de Ninja Gaiden-serie. De rpg vertoont wat gameplay en moeilijkheidsgraad betreft gelijkenissen met de Dark Souls-serie.

Nioh verscheen begin dit jaar op de PlayStation 4 en kreeg goede recensies. De gemiddelde score op Metacritic is 88 punten. Op de console werd het spel uitgegeven door Sony Interactive Entertainment. Omdat Sony de game zelf uitgaf, leek het er aanvankelijk niet op dat het spel ook naar andere platforms zou komen.