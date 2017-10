'Google Pixelbook krijgt 12,3"-scherm en Intel Core i5-cpu'

De Pixelbook, een 2-in-1 die Google waarschijnlijk woensdagavond aankondigt, krijgt een 12,3"-scherm en een Intel Core i5-processor. Dat blijkt uit een lijst van een Amerikaanse reseller. Ook staat het accessoire Google Clips op de lijst, maar het is niet duidelijk wat dat is.

Website 9to5Google ontdekte de details over de Pixelbook op een pagina van reseller Synnex. Op de lijst van Google-producten staan drie apparaten zonder productnaam, maar met de aanduiding laptop. Deze hebben een 12,3"-scherm en een Intel Core i5-cpu. Het gaat om uitvoeringen met een opslagcapaciteit van 128GB, 256GB en 512GB.

Dat Google met een Pixelbook zou komen met ssd's van die grootte, bleek al in september toen Droid-Life een afbeelding van en de eerste informatie over de 2-in-1 wist te bemachtigen. Welke i5-processor Google precies gebruikt in zijn Chromebook Pixel-opvolger is niet bekend, maar hoogstwaarschijnlijk is het een zuinig model uit de U-serie, zoals de i5-7200U-dualcore of de nieuwe i5-8250U-quadcore.

Op de lijst staat ook een product met de naam Google Clips, onder het kopje computeraccessoires. Het is niet duidelijk om wat voor product dit gaat. Waarschijnlijk wordt dat woensdagavond duidelijk, als Google een evenement houdt waarop het zijn Pixel 2-telefoons en andere hardware zal presenteren.

Naast de Pixelbook wordt ook een kleine Home Mini-speaker verwacht. De Amerikaanse winkel Walmart had vandaag al een preorderpagina van het kleine speakertje online staan, waarop stond dat de Google Home Mini vanaf 19 oktober verkrijgbaar is voor 49 dollar.