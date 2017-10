EVLeaks toont voorkant van Pixel 2 XL

EVLeaks heeft twee afbeeldingen van de Google Pixel 2 XL online gezet. De afbeeldingen tonen de voorkant van het toestel en daarmee van het aangepaste homescreen van de komende Pixel-toestellen.

EVLeaks toont de Pixel 2 XL schuin van de zijkant in een hoesje en recht van voren. De renders tonen een langwerpig scherm met dunne randen aan de zijkanten en speakers aan de boven- en onderkant. Bij het aangepaste thuisscherm is een widget te zien die het weer toont en de gebruiker wijst op een afspraak. De zoekbalk is aan de onderkant geplaatst.

Afbeeldingen van de achterkant van de Pixel 2 verschenen vorige week online. Google kondigt de nieuwe Pixel-smartphones op woensdag 4 oktober aan. Google komt volgens geruchten opnieuw met twee varianten: de Pixel 2 en de grotere Pixel 2 XL. Google zou de Pixel 2 XL aanbieden in varianten met 64GB of 128GB opslagruimte.