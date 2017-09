'Google Pixel 2 en Pixel 2 XL met 64GB kosten 649 en 849 dollar'

Website droidlife heeft prijzen en foto's online gezet van de Google Pixel 2 en de Pixel 2 XL. Dat is volgens de website de officiŽle naam van het toestel dat gemaakt wordt door LG en op 4 oktober wordt aangekondigd. Google zou 649 en 849 dollar voor de 64GB-varianten vragen.

Droidlife zegt niet waar de foto's vandaan komen, maar het uiterlijk komt overeen met wat te zien was op eerder uitgelekte foto's en renders. Volgens de website komen er twee versies van de Pixel 2 XL: Black & White, waarbij de bovenkant zwart en de onderkant wit is. Daarnaast is er de Just Black-variant, die helemaal zwart is.

Google zou de Pixel 2 XL aanbieden in varianten met 64GB of 128GB opslagruimte, voor 849 en 949 dollar. Ook meldt droidlife wat de prijs per maand is als de telefoon bij een Amerikaanse provider wordt gekocht. Daarmee lijkt de informatie afkomstig te zijn van een provider.

Google Pixel 2 XL

Ook heeft de website foto's en prijsinformatie van de Pixel 2 online gezet. Dat model komt in de kleuren blauw, zwart en wit beschikbaar. De 64GB-versie kost 649 dollar en voor de 128GB-variant moet 749 dollar neergeteld worden. Europrijzen zijn nog niet bekend.

Google Pixel 2

Verder claimt de website te weten via welke url het toestel aangeboden zal worden. Dat zou zijn: https://store.google.com/us/product/pixel_2. Google zette vorige week een pagina online waaruit is op te maken dat de volgende Pixel-telefoons op 4 oktober worden aangekondigd.