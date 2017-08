Gerucht: Google presenteert Pixel-opvolgers met Snapdragon 836 op 5 oktober

Volgens smartphone-insider Evan Blass presenteert Google de opvolgers van zijn Pixel-smartphones op 5 oktober. Dat is een jaar na de introductie van de eerste modellen. Ook zegt hij dat de toestellen een Snapdragon 836-soc krijgen.

Het is niet duidelijk wat het verschil is tussen de Snapdragon 836 en de huidige Snapdragon 835. Ook geeft Blass in zijn tweet geen verdere detail over specificaties, al hint hij er in een andere tweet sterk op dat de 3,5mm-jack ontbreekt op de toestellen. Dat ligt in lijn met eerdere geruchten. Ook noemt hij dat er meerdere modellen komen, waarschijnlijk gaat het om de Pixel 2 en Pixel XL 2.

Uit een aanmelding bij de FCC bleek eerder dat HTC de Pixel 2 maakt en waarschijnlijk knijpbare zijkanten krijgt. Het grotere Pixel 2 XL-model komt vermoedelijk bij LG vandaan. Beide toestellen hebben een vingerafdrukscanner aan de achterkant en één camera.

Vermoedelijk krijgt de Pixel 2 XL een 6"-oledscherm met een 1440p-resolutie, 4GB ram en 128GB opslagruimte. Het kleinere toestel krijgt volgens uitgelekte specificaties een 5"-scherm met een full-hd-resolutie.

Google presenteerde de eerste generatie van zijn Pixel-smartphones op 4 oktober vorig jaar. Die toestellen waren voorzien van een Snapdragon 821, een iets hoger geklokte variant van de Snapdragon 820 die vorig jaar in veel andere smartphones zat.

Render van de Pixel 2 XL, gemaakt door Android Police op basis van uitgelekte informatie