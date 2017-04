Door Arnoud Wokke, dinsdag 25 april 2017 10:52, 10 reacties • Feedback

Er is code online verschenen die erop wijst dat Google de opvolger van zijn Pixel-telefoons uitrust met de Snapdragon 835-soc. De huidige Pixel-telefoons hebben een Snapdragon 821, een soc die vorig najaar verscheen vlak voordat de Pixels uitkwamen.

Nu lijkt het erop dat Google in het komende najaar telefoons gaat uitbrengen met een soc die dit voorjaar ook al in telefoons zit. De pagina met commits, die door de Chinese site Juggly als eerste werd opgemerkt, noemt de codenamen van de vermoedelijke opvolgers van de Pixels. De pagina vermeldt de MSM8998, het typenummer dat Qualcomm gebruikt voor de Snapdragon 835.

De codenamen zijn Taimen, Walleye en Muskie, alledrie grote vissen. De Walleye en Muskie zijn de vermoedelijke opvolgers voor de Pixel-telefoons, terwijl van de Taimen onbekend is wat het precies voor apparaat zal zijn.

Er gaan al maanden geruchten over de nieuwe Pixels. Google heeft al bevestigd dat het ook dit najaar weer smartphones zal uitbrengen, maar het internetbedrijf heeft niets verteld over specificaties of features van de telefoons.