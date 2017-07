Render toont mogelijk ontwerp van nieuwe Google Pixel XL met dunne bezels

Op basis van uitgelekte informatie heeft AndroidPolice een render gepubliceerd die toont hoe het komende 2017-model van de Pixel XL eruit gaat zien. De afbeelding toont dunne schermranden en er zou sprake zijn van 'knijpbare' zijkanten, zoals bij de HTC U11.

Het ontwerp betreft de grotere variant van de Pixel, die waarschijnlijk in oktober wordt aangekondigd. Aan de voorkant is een 18:9-scherm te zien, een 2:1-verhouding dus, met een diagonaal van 6". De schermranden zijn vooral aan de zijkant erg klein, maar ook onder en boven het scherm zijn de bezels niet groot. Daarmee komt het ontwerp in de buurt van dat van de Samsung Galaxy S8. Het scherm is echter niet gebogen, maar gewoon plat.

Verder zijn bovenaan op de voorkant een luidspreker en de frontcamera te zien. Het is onduidelijk of er wel of geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting aanwezig zal zijn in het uiteindelijke ontwerp van de nieuwe Pixel XL. AndroidPolice denkt dat de nieuwe telefoon ook knijpbare zijkanten heeft, zoals de HTC U11. Daarmee kunnen gebruikers wellicht via knijpbewegingen Google Assistant bedienen. De achterkant van de telefoon is gebogen, net als bij zijn voorganger. De vingerafdrukscanner zit aan de achterkant onder een soort glazen 'raam' aan de de bovenkant van de telefoon. Antennelijnen zijn niet te zien op de afbeelding.

De specificaties van de nieuwe Google Pixel XL, waarvan de naam en uiteindelijke releasedatum nog niet duidelijk zijn, lekten al eerder uit. Het zou gaan om een amoledscherm van 6" met een 1440p-resolutie Het toestel draait niet op een Snapdragon 821, zoals zijn voorganger, maar op een Snapdragon 835. Het toestel heeft 4GB ram en er zou in ieder geval een variant uitkomen met 128GB opslaggeheugen.

De kleinere Pixel-smartphone zou er grotendeels hetzelfde uitzien als zijn voorganger, met relatief dikke schermranden. Die voorganger had een 5"-scherm met een 1080p-resolutie. Google zou bij dit kleinere nieuwe model stereoluidsprekers willen inbouwen, wat ten koste zou gaan van de 3,5mm-audioaansluiting. Het toestel zou ook een Snapdragon 835 en 4GB ram krijgen. Er zou in ieder geval een variant uitkomen met 64GB opslaggeheugen.

AndroidPolice meldt dat volgens bronnen LG de producent is van de Pixel XL; in juni werd op basis van een bugreport al gespeculeerd dat LG de fabrikant was. Volgens de website is de afbeelding gebaseerd op informatie van bronnen die door de website als 'zeer betrouwbaar' worden beschouwd. AndroidPolice is er alleen nog niet zeker van dat het bronmateriaal een uiteindelijk definitief ontwerp betreft. Er kunnen nog kleine wijzigingen worden doorgevoerd voordat de uiteindelijke nieuwe Pixel XL-smartphone in productie gaat.