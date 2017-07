Gerucht: knijpen in Google Pixel XL 2 zet geluid ringtone uit

De Google Pixel XL 2 krijgt een functie om het geluid van inkomende telefoontjes uit te zetten door in de behuizing te knijpen. Bovendien kunnen gebruikers met de functie Google Assistant starten, ook als het scherm van de telefoon uitstaat.

Net als bij de HTC U11, die de druksensoren in het metalen frame als eerste toepaste, kunnen gebruikers het drukniveau dat nodig is om de functie te gebruiken aanpassen, meldt XDA-Developers. Het is onbekend of behalve het starten van Google Assistant of het geluid uitzetten bij telefoontjes de knijpfunctie nog meer toepassingen zal hebben in de Google-telefoon.

De site meldt ook dat de sRGB-modus verhuist van het ontwikkelaarsmenu naar het reguliere schermmenu in de instellingen. Daardoor is hij beter toegankelijk. Het scherm van de Pixel XL 2 kan altijd blijven aanstaan als gebruikers dat willen. Zo zijn de tijd en notificaties altijd te zien. Google speelt al jaren met 'ambient display', maar daarbij heeft het scherm nooit constant aangestaan.

XDA meldt ook dat in de software van het toestel een easter egg te vinden is van een octopus. Dat had kunnen wijzen op de naam van Android, maar hoewel 'octopus' begint met een 'o', is het geen zoetigheid. Tot nu toe noemde Google Android-versies naar zoetigheden, zoals Cupcake, Donut, Eclair en Nougat.

Er kwam onlangs een render naar buiten van de Pixel XL 2. Het toestel krijgt naar verluidt een verlengd 6"-oledscherm van LG net als de LG V30, een Snapdragon 835-soc met 4GB aan geheugen en een vingerafdrukscanner aan de achterkant.