Australië wil toegang tot versleutelde communicatie afdwingen

De Australische overheid wil zijn wetten moderniseren om internetbedrijven te dwingen toegang te geven tot versleutelde communicatie. Volgens de minister-president is tijdens de G20-top afgesproken dat er meer gedaan moet worden tegen terroristische communicatie online.

De Australische minister-president Malcolm Turnbull zei vrijdagochtend dat het land niet kan toestaan dat terroristen, pedofielen en drugshandelaars 'in het donker' kunnen opereren op internet. Volgens hem moeten de regels die voor telecombedrijven gelden om medewerking af te dwingen bij het opvragen van communicatie, ook gelden voor bedrijven als Facebook, Google, WhatsApp en Telegram.

Hoe de overheid toegang tot versleutelde communicatie wil afdwingen maakte de minister-president niet duidelijk. Het gaat volgens hem in ieder geval niet om een verplichting voor bedrijven om backdoors in te bouwen, schrijft de Sydney Morning Herald. Een senator viel Turnbull bij met het uitspreken van de hoop dat techbedrijven meewerken met de overheid om protocollen op te stellen voor het delen van informatie. Hij zei bereid te zijn nog dit jaar een wetsvoorstel in te dienen om dit desnoods af te dwingen.

Meer landen willen toegang tot versleutelde communicatie. Door de invoering van end-to-end-encryptie is het online berichtenverkeer van verdachten voor opsporingsdiensten niet meer toegankelijk. Het onderwerp stond ook op de agenda van de recente G20-top, volgens Turnbull.