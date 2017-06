Australië: aanpakken encryptiegebruik criminelen en terroristen is prioriteit

De Australische minister voor immigratie en grensbewaking, Peter Dutton, heeft laten weten dat er deze week een gesprek met onder meer de VS en het VK plaatsvindt. Daarin staat de aanpak van het gebruik van encryptie door terroristen en criminelen hoog op de agenda.

In een mededeling, die mede namens de Australische procureur-generaal is gedaan, schrijft Dutton dat de gesprekken plaatsvinden met de Five Eyes-landen. Dat zijn Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, het VK en Canada. Zij hebben afgesproken onderling inlichtingen te delen. Tijdens de bijeenkomst in het Canadese Ottawa zal Australië de leider zijn in de discussie over hoe bedrijven het gebruik van encryptie door terroristen kunnen tegengaan.

In de verklaring staat verder: "Voor Australië heeft het prioriteit dat er gesproken wordt over het gebruik van encryptie door criminelen en terroristen. De discussie zal zich richten op de noodzaak van samenwerking met dienstverleners om ervoor te zorgen dat er redelijke bijstand wordt verleend aan opsporings- en inlichtingendiensten."

In een eerdere speech zei de Australische premier Malcom Turnbull dat de ontmoeting er niet toe zou dienen om achterdeuren in encryptie te bespreken of encryptie te verzwakken. Hij zei toen dat het zou gaan om 'samenwerking met en bijstand door bedrijven om de openbare veiligheid te verbeteren'. Hij voegde daaraan toe: "De privacy van een terrorist kan nooit belangrijker zijn dan de openbare veiligheid."

Ook de Britse premier May riep tijdens de recente G7-top bedrijven op meer te doen tegen online extremisme. In mei lekte een een consultatie van de Britse Investigatory Powers Act uit, waaruit bleek dat communicatie-aanbieders technische maatregelen moeten nemen om 'bijna' realtime toegang te geven tot de communicatie.

De Duitse bondsdag heeft vorige week een wet aangenomen, die ertoe moet dienen de encryptie van diensten als WhatsApp te omzeilen, maar niet te doorbreken. Dat gebeurt aan de hand van de zogenaamde Quellen-Telekommunikationsüberwachung, waarbij berichten op apparaten zelf worden onderschept voordat encryptie plaatsvindt. Op Europees niveau pleit het Europarlement tegen backdoors in encryptie. Dat is ook het Nederlandse standpunt.