Door Sander van Voorst, woensdag 31 mei 2017 11:03, 108 reacties • Feedback

De politie meldt dat de opsporing van kinderporno wordt bemoeilijkt doordat daders gebruikmaken van encryptie. Daar komt bij dat het verzamelen van voldoende bewijs lastig is doordat Nederland geen bewaarplicht meer kent.

Ben van Mierlo, landelijk coördinator Kinderporno en Kindersekstoerisme, zegt tegen het Algemeen Dagblad dat daders zichzelf steeds beter beschermen. "We zien ook dat daders steeds beter in staat zijn om zich af te schermen dankzij technologische hoogstandjes, zoals encryptie en systemen waarmee beeldmateriaal met één druk op de knop verdwijnt. De opsporing is daardoor ingewikkelder en arbeidsintensiever geworden." Waarom encryptie juist nu voor problemen zorgt, maakt Van Mierlo niet duidelijk.

De verzameling van bewijsmateriaal zou bovendien bemoeilijkt worden doordat providers niet meer verplicht zijn om verkeersgegevens van hun klanten op te slaan. De bewaarplicht werd in Nederland in 2015 buiten werking gesteld. Destijds erkende de rechter dat het opheffen een negatief effect op opsporing kan hebben, maar oordeelde dat de inbreuk op de privésfeer die de wetgeving opleverde zwaarder woog. Van Mierlo zegt over het missende bewijs: "Dan weten wij wel dat iemand op een bepaald moment kinderporno heeft verspreid, maar het volledige bewijs daarvoor kunnen we niet meer boven water krijgen."

De politie neemt een stijging van het aantal meldingen over kinderporno waar. Zo ging het vorig jaar om 12.000 meldingen en verwacht de politie dat er dit jaar ongeveer 20.000 meldingen binnen zullen komen. Door de steeds langer durende onderzoeken kan een deel van die meldingen niet uitgezocht worden, stelt de politie. Aan de hand van hashes stelt de politie bovendien vast dat er nieuw materiaal wordt toegevoegd aan het bestaande aanbod. Veel oud materiaal is ook nog steeds in omloop.

In september werd een voorstel voor een nieuwe bewaarplicht naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State adviseerde toen dat duidelijk omschreven moet worden bij welke misdrijven er gegevens opgevraagd kunnen worden. Het Europese Hof van Justitie oordeelde in december dat een algemene bewaarplicht niet is toegestaan en dat nationale wetgeving moet aangeven van welke groep personen de gegevens opgeslagen moeten worden. Het verzamelen van gegevens van alle burgers is daardoor volgens het Hof niet toegestaan.

Momenteel buigt zich de Eerste Kamer bovendien over een wetsvoorstel dat de bevoegdheden van de politie uitbreidt, bijvoorbeeld met de mogelijkheid om op afstand apparaten van verdachten te hacken. Dat is een manier om aan informatie op systemen te komen voordat deze versleuteld wordt. Het vraagstuk van encryptie en opsporing heeft binnen de EU de aandacht van lidstaten.