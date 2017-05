Door Sander van Voorst, woensdag 31 mei 2017 10:37, 20 reacties • Feedback

Twee beveiligingsonderzoekers, voornamelijk bekend als Hacker Fantastic en x0rz, zijn een campagne op Patreon begonnen om de recentelijk aangekondigde dump van de Shadowbrokers te kopen. Op die manier willen zij ongeveer 22.000 euro ophalen.

Het doel van de campagne is om de dump die de Shadowbrokers voor juni hebben aangekondigd te kopen en te onderzoeken. Daarbij moet blijken of er exploits voor onbekende kwetsbaarheden tussen zitten. Als dat zo is, willen de onderzoekers deze melden aan de desbetreffende fabrikanten en ontwikkelaars. De verkregen gegevens worden uiteindelijk aan alle backers van de campagne verstrekt, zo de beloven de onderzoekers. Desalniettemin hebben zij zelf eerst toegang tot de data.

Het team achter de campagne, dat zichzelf het Shadow Brokers Response Team noemt, identificeert zelf al enige problematische aspecten van hun oproep. Zo is het onduidelijk wat de inhoud van de Shadowbrokers-dump precies zal zijn. Eerder maakte de groepering bekend wat de inhoud mogelijk zou kunnen behelzen. Het gaat bijvoorbeeld om exploits en tools voor browsers, routers en handsets, nieuwe exploits voor Windows 10, gestolen gegevens over Swift-betalingsaanbieders en centrale banken. Daarnaast sprak de hackersgroep van gestolen netwerkdata van Russische, Chinese, Iraanse of Noord-Koreaanse nucleaire activiteiten en raketprogramma's.

Daarnaast is het team zich ervan bewust dat zij met de koop 'het kwaad financieren'. Daar stellen zij de vraag tegenover of mensen hadden betaald als bijvoorbeeld WannaCry daardoor voorkomen had kunnen worden. In het ergste geval komen de tools uit de aankomende dump in handen van criminelen, die ze gebruiken om verdere aanvallen uit te voeren, aldus de onderzoekers.

De legaliteit van het aankopen van gestolen hacktools bespreken de onderzoekers niet, hoewel dit door anderen als kritiek wordt geuit aan het project. In Nederland is het bijvoorbeeld illegaal om 'technische hulpmiddelen' aan te schaffen die toegang kunnen geven tot een systeem.

De Shadowbrokers, die eerder een exploit publiceerden die werd gebruikt voor de verspreiding van de WannaCry-ransomware, maakten dinsdag bekend dat de kosten voor de eerste dump 100 Zcash bedragen, wat neerkomt op ongeveer 20.000 euro. De onderzoekers vragen een bedrag dat iets hoger is, omdat de koers van de anonieme cryptovaluta nog kan veranderen. De dump maakt onderdeel uit van een 'abonnement' dat bestaat uit maandelijkse publicaties door de Shadowbrokers.