'Systemen van nieuw Brits vliegdekschip draaien op Windows XP'

Een nieuw vliegdekschip van de Britse marine, de HMS Queen Elizabeth, gebruikt naar verluidt systemen die draaien op Windows XP. Dat zou het vaartuig kwetsbaar kunnen maken voor bijvoorbeeld ransomware.

Tijdens een rondleiding door het immense schip zouden er schermen te zien zijn geweest waarop een interface was te zien die leek op het verouderde Windows XP-besturingssysteem. Officieren op de HMS Queen Elizabeth stellen ze goed zijn voorbereid om dergelijke internetaanvallen af te weren; er zal onder andere ook een team van beveiligingsspecialisten aan boord zijn, zo schrijft The Guardian. De Britse minister van Defensie heeft nog niet gereageerd op een verzoek van Wired om duidelijk te maken welk besturingssysteem de systemen op het schip gebruiken.

Eerder was de Wannacry-ransomware verantwoordelijk voor het infecteren van meer dan 700.000 unieke ip-adressen. Onder meer meerdere Engelse ziekenhuizen werden door de aanval platgelegd. Veel van deze ziekenhuizen gebruikten computersystemen met Windows XP. Volgens The Guardian bestaat de vrees dat het vliegdekschip door het gebruik van Windows XP kwetsbaar is voor dergelijke ransomware. Al gaat de krant daarbij voorbij aan het feit dat WannaCry vrijwel geen effect had op XP-systemen. Eerder was er al kritiek op de Britse nucleaire onderzeeërs, waarvan de Britse defensieminister niet ontkende dat ze Windows XP gebruiken.