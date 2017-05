Door Sander van Voorst, vrijdag 19 mei 2017 19:24, 18 reacties • Feedback

Nadat donderdagavond een decryptieprogramma verscheen voor Windows XP-systemen die zijn ge´nfecteerd met de WannaCry-ransomware, is er inmiddels een aanvullende tool verschenen. Daarmee kunnen onder bepaalde voorwaarden onder meer Windows 7-systemen hersteld worden.

Europol laat vrijdagavond weten dat zijn Cybercrime Centre de decryptietool heeft getest en kan bevestigen dat deze onder bepaalde omstandigheden door WannaCry versleutelde bestanden kan terughalen. De tool, genaamd WanaKiwi, zoekt automatisch naar een bepaald bestand om te decryptie te starten. Dit lukt alleen als de benodigde priemgetallen zich nog in het geheugen van het besmette systeem bevinden. Het is dan ook een vereiste dat het systeem in kwestie niet ondertussen opnieuw is opgestart.

Een van de ontwikkelaars van de tool, Matt Suiche, schrijft dat er inmiddels bevestiging is dat de software werkt op geïnfecteerde Windows XP en Windows 7-systemen. Daarbij heeft hij het over de x86-variant. Hij vermoedt dat WanaKiwi ook op besturingssystemen daartussen werkt. De tool bouwt voort op de decryptiesoftware voor Windows XP-systemen, die werd ontwikkeld door Adrien Guinet. Deze kwam donderdagavond beschikbaar onder de naam WannaKey.

Het verschil met WannaKey is dat de huidige tool in staat is om meer geïnfecteerde systemen te herstellen. De WannaCry-ransomware verspreidde zich niet naar Windows XP-systemen, hoewel de versleuteling wel werkte op dat OS. Windows 7 was wel kwetsbaar, waardoor WanaKiwi mogelijk een groter deel van de getroffen gebruikers kan helpen. Uit statistieken van beveiligingsbedrijf Kaspersky blijkt dat de 64bit-variant van Windows 7 veruit het zwaarst getroffen is door WannaCry.

Kaspersky-statistieken

WanaKiwi in werking, demo van Matt Suiche