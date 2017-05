Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 19 mei 2017 16:22, 38 reacties • Feedback

De server van de site Examenklacht van het LAKS werd donderdag gegijzeld door de ransomware WannaCry. De organisatie heeft geen losgeld betaald om de bestanden terug te krijgen, maar heeft een back-up op een andere server geplaatst.

Examenklacht.nl was donderdagmiddag offline door toen nog onbekende oorzaak. Donderdagavond maakte het LAKS bekend te werken aan een oplossing; scholieren konden klachten over examens telefonisch doorgeven, was het advies. Vrijdagochtend liet de organisatie daarop weten slachtoffer van een aanval te zijn, maar alle data nog te hebben.

In de middag kwam Examenklacht weer online. Tegenover het AD bevestigt de organisatie dat het inderdaad om een WannaCry-besmetting ging en dat er niet betaald is om de bestanden weer vrij te krijgen. "We hebben gelukkig een back-up van alle klachten over de schoolexamens van dit jaar. Die zijn vanochtend op een andere server gezet", aldus een woordvoerder.

Dat de systemen besmet konden raken, betekent dat de servers een Windows-versie draaiden en dat de beheerders deze nog niet van een patch hadden voorzien. Op dit moment draait Examenklacht op de IIS 10.0-webserver van Windows Server 2016. Microsoft voerde de patch die bescherming biedt tegen WannaCry in maart door voor deze Windows-versie, maar niet bekend is op welke versie de klachtensite voorheen draaide.