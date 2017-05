Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 19 mei 2017 15:41, 3 reacties • Feedback

Provider Solcon heeft sinds woensdagochtend landelijk problemen op een deel van het glasvezelnetwerk. Sommige klanten hebben hierdoor last van packetloss en verlies van verbindingen. De provider onderzoekt de problemen samen met de leverancier.

De problemen spelen sinds woensdag 10.30 uur. Klanten ervaren verlies van packets tot wel 40 procent, waardoor internet volgens sommige klanten zo goed als onbruikbaar is. De storing heeft invloed op internet, tv en e-mail.

Vanaf woensdag heeft Solcon het probleem al in onderzoek, samen met zijn glasvezelleverancier. Ondanks diverse updates op de storingpagina sinds woensdag, lijken de bedrijven de problemen niet onder controle te krijgen en over de oorzaak melden ze niets.

Volgens Solcon-woordvoerster Lammertina Klein Obbink gaat het om ongeveer honderd klanten die last hebben van de storing. In totaal heeft de provider 25.000 glasvezelklanten. "Dat we spreken van een landelijke storing komt omdat we deze niet aan een bepaalde regio kunnen verbinden. We kunnen in ieder geval uitsluiten dat het probleem aan onze kant zit", zegt ze. De leverancier heeft de oorzaak van het packetloss vrijdag nog niet kunnen achterhalen, waardoor de storing nog niet verholpen kan worden.