Deel glasvezelklanten Solcon heeft sinds dinsdagochtend geen internet

Een deel van de klanten van Nederlandse provider Solcon heeft sinds dinsdagochtend nauwelijks of geen internet door een storing op het glasvezelnetwerk. Er treedt veel packetloss op, waardoor de verbinding wegvalt. Solcon weet niet wanneer het probleem kan worden opgelost.

Op zijn statuspagina maakte Solcon dinsdagochtend om 7.30 uur voor het eerst melding van de storing. Tweakers ontving van meerdere klanten klachten over de storing. Het betreft een landelijke storing op het ftth -netwerk van de provider. De storing heeft invloed op internet, tv en e-mail.

Een tweaker die klant is bij de provider stelt dat met name clouddiensten last hebben van de storing. Rdp, ftp en webuploads zouden daardoor niet werken. De provider wist hem te vertellen dat de problemen zijn ontstaan na een update van een access switch.

In de loop van dinsdag heeft Solcon de oorzaak van het probleem niet kunnen lokaliseren. De provider zei samen met de leverancier te zoeken naar de oorzaak. Woensdag om twaalf uur 's middags heeft Solcon een update op zijn statuspagina geplaatst. Daarin zegt de provider dat bij 'een aantal' verbindingen minder packetloss is te zien, maar het probleem blijft aanwezig.

Ook meldt Solcon dat er glasvezelverbindingen zijn die geen packetloss ervaren, maar ook geen verbinding op kunnen zetten. Dat neemt de provider mee in het lopende onderzoek. Een oplostijd kan Solcon nog niet geven.

Een maand geleden had Solcon ook een storing waardoor klanten last hadden van een wegvallende verbinding door packetloss. Destijds zei een woordvoerder dat er ongeveer honderd klanten problemen ondervonden. De provider heeft in totaal 25.000 glasvezelklanten.