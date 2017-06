KPN neemt internetprovider Solcon over

KPN heeft internetprovider Solcon overgenomen. Solcon zal onder eigen naam diensten blijven aanbieden aan zowel consumenten als bedrijven. KPN heeft de overname van de provider uit Flevoland al afgerond.

Solcon heeft 45.000 klanten en 75 medewerkers, die meegaan naar KPN. Het aantal klanten is in de afgelopen jaren teruggelopen, want twee jaar geleden meldde Solcon dat het meer dan 50.000 klanten had. KPN denkt met de overname zijn positie in de markt voor breedbandinternet te verstevigen. Op het gebied van dsl en glasvezel is het bedrijf marktleider en het beheert bovendien zelf de netwerken.

Solcon denkt na de overname zijn diensten aan meer providers te kunnen aanbieden. De provider onderscheidde zich onder meer met internetfilters om kinderen te beschermen tegen ongewenste content op internet. Beide bedrijven hebben niet bekendgemaakt hoeveel KPN heeft betaald voor de overname.