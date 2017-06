Microsoft voegt bescherming tegen ransomware toe aan testversie Windows 10

Microsoft heeft de functie Controlled Folders toegevoegd een testversie van Windows 10. Testers kunnen mappen aanwijzen die Windows monitort. Zodra malware bijvoorbeeld probeert wijzigingen aan te brengen, blokkeert Defender dat. Dat moet helpen tegen ransomware.

De functie zit in de Insiders-build voor gebruikers in de Fast Ring. Het gaat om een testversie van de Fall Creators Update die dit najaar moet uitkomen. Het buildnummer is 16232 en gebruikers in de Fast Ring krijgen de update donderdag of in de komende dagen aangeboden.

Controlled Folders is als optie te vinden in Windows Defender, het antimalwareprogramma in Windows. Als gebruikers mappen toevoegen aan Controlled Folders, kunnen programma's die Microsoft als 'vriendelijk' heeft aangewezen bestanden blijven wijzigen. Als ze niet op de lijst staan, blokkeert Defender de wijzigingen en krijgt de gebruiker een notificatie. Die kan dan de wijzigingen alsnog toestaan.

Controlled Folders moet de schade door ransomware en andere internetaanvallen beperken, zegt Microsoft. Deze week kregen veel bedrijven te maken met een wereldwijde internetaanval. Controlled Folders komt vermoedelijk als functie in Windows terecht op het moment dat de Fall Creators Update dit najaar uitkomt. Microsoft heeft meer functies toegevoegd en bugs geplet in build 16232. Het heeft daarvoor een changelog online gezet.