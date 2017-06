AMD kondigt Ryzen Pro-cpu's aan

AMD heeft de eerste details van zijn Ryzen Pro-processors bekendgemaak. De serie is bedoeld voor zakelijk gebruik. Met de Pro-serie lijkt het bedrijf ook indirect specificaties van de Ryzen 3-serie bekend te hebben gemaakt.

Net als de reguliere Ryzen-processors komen de Ryzen Pro-processors in drie series uit: de Ryzen 3 Pro, 5 Pro en 7 Pro. AMD positioneert de Pro-modellen net als de gewone Ryzen-processors tegenover Intels Core i3, i5 en i7, maar naar AMD's eigen zeggen dan zonder 'kunstmatige de-featuring'. Bij de Ryzen 3 Pro-serie is AMD's smt-technologie evenwel uitgeschakeld: dat zijn quadcore-processors met vier threads, zonder simultaneous multithreading. De Ryzen Pro 5- en Ryzen Pro 7-processors ondersteunen wel smt.

Omdat Ryzen Pro voor zakelijk gebruik bedoeld is, worden features als beveiliging en levensduur prominent aangeprezen. Zo moet de ingebouwde beveiligingscoprocessor veiliger zijn dan losse beveiliging en zouden AMD's encryptie en tpm-ondersteuning voor veilige werkomgevingen moeten zorgen. Data van en naar het geheugen wordt versleuteld en AMD heeft aangegeven dat in de tpm-implementatie later ook drm in firmware kan worden geïmplementeerd. Bovendien garandeert AMD niet alleen een lange levensduur van de AM4-socket, maar moeten ook alle Pro-processors ongewijzigd ten minste twee jaar leverbaar blijven.

Op het eerste oog lijken de Ryzen Pro-processors identiek aan de Ryzen-processors, maar naast de beveiliging en platformlevensduur kunnen onder meer energie- en prestatieprofielen naar wens van de klant aangepast worden. De introductie van de Ryzen Pro 3-modellen geeft vermoedelijk ook informatie over de reguliere Ryzen 3-serie, waarvan nog geen kloksnelheden zijn bekendgemaakt. Waarschijnlijk zijn de snelheden gelijk aan de Pro-modellen en dat zou duiden op een Ryzen 3 1200 en Ryzen 3 1300 met klok- en turbosnelheden van respectievelijk 3,1GHz/3,4GHz en 3,5GHz/3,7GHz.

AMD zal op 29 augustus meer informatie over Ryzen Pro, partners, platformen en prijzen bekend maken.