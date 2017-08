AMD bevestigt Ryzen-segmentatiefouten bij Linux-workloads

AMD heeft bevestigd dat zijn Ryzen-processors segmentatiefouten genereren op Linux-systemen. De fouten doen zich voornamelijk voor bij zware compilatietaken als deze in groten getale naast elkaar worden uitgevoerd.

Volgens Phoronix, dat de bevestiging van AMD ontving, werkt de processorfabrikant samen met getroffen klanten om het probleem op te lossen. AMD noemt het een 'performance marginality problem exclusive to certain workloads on Linux'. Volgens Phoronix doet het probleem zich echter mogelijk ook voor op andere Unix-achtige systemen. Er zouden echter nog aanvullende tests nodig zijn om vast te stellen of dat inderdaad zo is.

Er verschenen in april al berichten op het Gentoo-forum en in mei op het AMD-forum en Reddit. Gebruikers melden dat de problemen zich bijvoorbeeld voordoen bij het uitvoeren van parallelle builds, waarbij het systeem na verloop van tijd crasht of opnieuw start. AMD laat weten dat de problemen zich niet voordoen bij Epyc- of Threadripper-cpu's. Ook zouden er geen bepaalde specifieke combinaties van processor en moederbord zijn waarbij de problemen voornamelijk voorkomen.

Phoronix heeft eerder stresstests uitgevoerd en er is een Google-document in het leven geroepen om de resultaten bij te houden. De site adviseert getroffen gebruikers om contact op te nemen met de klantenservice van AMD.

Afbeelding via Phoronix