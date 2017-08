AMD Threadripper-processors halen 4,2GHz met xfr-boost

AMD heeft bekendgemaakt dat de drie nieuwe Threadripper-processors een xfr-snelheid van 4,2GHz kunnen behalen. Ook de hoeveelheid L3-cache in de 12- en 16-coremodellen is nu bekend: Ze beschikken over 32MB.

De xfr-snelheid wordt door verschillende bronnen genoemd, zoals TechPowerUp en TechReport. AMD geeft aan dat het bedrijf de beste drie procent van de Ryzen-dies gebruikt voor zijn Threadripper-processors. De kloksnelheid is opmerkelijk, aangezien alle bestaande Ryzen-processors een xfr-snelheid van 4,1GHz kunnen behalen en het overklokkers het vaak niet lukt om de processors stabiel op een kloksnelheid boven de 4GHz te laten draaien.

Dat de Threadripper-processors over 32MB aan L3-cache beschikken, is minder bijzonder. De processors bestaan immers uit twee actieve Ryzen-dies, die over 16MB per stuk beschikken. Inclusief de L2-cache beschikt de 1950X-processor met zestien cores over 40MB cache en de 1920X met twaalf cores beschikt over 38MB. Over de hoeveelheid cache in de 1900X met acht cores is nog niets bekendgemaakt.

De Threadripper-processors kunnen met de normale turbosnelheid met maximaal twee cores per die overklokken naar 4GHz. Met de xfr-technologie kunnen deze processors echter een hogere snelheid bereiken, mits de koeling volstaat. Bij Ryzen-processors worden alle cores hierbij overgeklokt. Niet bekend is of dit ook bij de Threadripper-chips het geval is.

AMD heeft de prijzen en leverdata van de Threadripper-chips in juli bekendgemaakt. Het topmodel, de 1950X heeft een adviesprijs van 999 dollar en is vanaf 10 augustus beschikbaar, net als de 1920X, met een adviesprijs van 799 dollar. De 1900X gaat 549 dollar kosten en ligt vanaf 31 augustus in de schappen.