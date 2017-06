AMD brengt Epyc-serverprocessors uit en maakt technische details bekend

AMD heeft zijn serie Epyc-serverprocessors uitgebracht en alle details bekendgemaakt. Vanaf nu zijn de topmodellen voor systemen met twee sockets beschikbaar. Eind juli volgen goedkopere modellen en varianten voor moederborden met één socket.

Tijdens een presentatie op dinsdagavond heeft AMD de Epyc-processors officieel aangekondigd. Vorige week lekte al een deel van de presentatie uit. De processors zijn beschikbaar met maximaal 32 cores en 64 threads. Prijzen van dergelijke chips beginnen bij 3400 dollar. Omgerekend met btw is dat zo'n 3695 euro. De prijs van 24-core-exemplaren begint bij 1850 dollar, voor 16 cores betalen klanten minimaal 650 dollar en 8-corevarianten komen er vanaf 475 dollar.

Deze prijzen gelden voor de zogenaamde 2p-cpu's, die op moederborden met twee sockets geplaatst moeten worden. Er komen ook 1p-varianten voor servermoederborden met één socket. De prijs van een 32-corevariant zal dan minimaal 2100 dollar bedragen. AMD gaat 750 dollar vragen voor een Epyc-processor met 16 cores. Die prijs geeft misschien een idee van wat de Threadripper-processors gaan kosten; ook in die lijn voor high-end desktopsystemen komen cpu's met 16 cores en 32 threads.

In totaal heeft AMD twaalf Epyc-processors gepresenteerd. Drie daarvan zijn geschikt voor systemen met één socket. De rest is voor servers met twee sockets. Op zijn website heeft AMD datasheets gezet met alle technische details van de chips.

Alle Epyc-processors bestaan uit vier dies, die gebaseerd zijn op de Zen-architectuur, net als de Ryzen-processors. Ook de modellen die maar acht cores hebben, bestaan uit vier gecombineerde dies die met elkaar verbonden zijn via AMD's Infinity Fabric. Dat betekent dat de modellen met acht cores voorzien zijn van core complexes waarbij drie van de vier cores zijn uitgeschakeld.

Omdat alle Epycs in feite uit vier Ryzen-processors bestaan, bieden ze allemaal vier keer zoveel pci-e-lanes en vier keer zoveel geheugenkanalen. Alle Epyc 7000-cpu's hebben dus de beschikking over 128 pci-e-lanes en acht geheugenkanalen. Bij de 2p-modellen wordt overigens de helft van de pci-e-lanes gebruikt om de twee processors onderling met elkaar te laten communiceren. De Epyc-cpu's kunnen met maximaal 2TB ddr4-geheugen overweg.

Onder andere Microsoft heeft tijdens de presentatie aangegeven de Epyc-processors in te gaan zetten voor zijn Azure-cloudplatform. De serverprocessors van AMD vormen in potentie een grote bedreiging voor de Xeon-processors van Intel. Op dit moment heeft Intel met zijn Xeons het overgrote deel van de servermarkt in handen. De Epyc-processors bieden in vergelijking met hun Intel-tegenhangers een veel hogere geheugenbandbreedte en bovendien zijn goedkopere modellen met minder cores niet beperkt als het gaat om pci-e-lanes en geheugenkanelen.

AMD Epyc 7000-series Processor Cores/threads Kloksn. Turbo (all) Turbo (max) Tdp Prijs Release Alle Epyc 7000-processors hebben 8-kanaals-ddr4 en 128 pci-e-lanes EPYC 7601 32C/64T 2,2GHz 2,7GHz 3,2GHz 180W $4200 Juni EPYC 7551 32C/64T 2GHz 2,6GHz 3GHz 180W ? Juni EPYC 7501 32C/64T 2GHz ? 3GHz 155/170W $3400 Juni EPYC 7451 24C/48T 2,3GHz ? 3,2GHz 180W ? Juni EPYC 7401 24C/48T 2GHz 2,8GHz 3GHz 155/170W $1850 Eind juli EPYC 7351 16C/32T 2,4GHz ? 2,9GHz 155/170W ? Eind juli EPYC 7301 16C/32T 2,2GHz ? 2,7GHz 155/170W $825 Eind juli EPYC 7281 16C/32T 2,1GHz ? 2,7GHz 155/170W $650 Eind juli EPYC 7251 8C/16T 2,1GHz ? 2,9GHz 120W $475 Eind juli AMD Epyc 1-socket-cpu's EPYC 7551P 32C/64T 2GHz 2,6GHz 3GHz 180W $2100 Eind juli EPYC 7401P 24C/48T 2GHz 2,8GHz 3GHz 155/170W $1075 Eind juli EPYC 7351P 16C/32T 2,4GHz ? 2,9GHz 155/170W $750 Eind juli

De Epyc-processors kunnen overweg met ddr4-geheugen op maximaal 2666MT/s. Bij de modellen waarvoor AMD twee tdp's opgeeft, geldt de lage waarde voor gebruik in combinatie met ddr4-2400 en de hoge waarde voor gebruik met ddr4-2666.