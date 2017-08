AMD toont kostenbesparing van multichipontwerp Epyc-processors

AMD heeft details gegeven over de kostenbesparing die het multichipontwerp van zijn Epyc-serverprocessors oplevert. Door de cpu's met 32 cores op te bouwen uit 4 modules, zijn de kosten 41 procent lager dan wanneer één grote chip zou worden gebruikt.

Epyc-processors zijn opgebouwd uit vier dies van 213mm², die ieder acht cores bevatten. Een processor bestaat dus uit vier modules. Cpu's met minder cores hebben dezelfde configuratie, maar dan met minder actieve cores per die. Op die manier kan AMD ook dies met uitgeschakelde cores gebruiken. In een presentatie op Hot Chips heeft AMD bekendgemaakt welke besparing dat precies oplevert ten opzichte van een monolithisch ontwerp, schrijft ServeTheHome.

Volgens de berekeningen kost de productie van de huidige Epyc-cpu met 32 cores 59 procent van wat eenzelfde chip zou kosten als deze uit één stuk bestond. Die chip zou 777mm² groot zijn. Met het mcm -ontwerp zijn ook extra kosten gemoeid, omdat er extra transistors gemaakt worden voor de Infinity Fabric-interconnects waarmee de dies met elkaar in verbinding staan. Ook zijn er verschillende redundante features. Zo heeft elke die een server controller hub, terwijl er maar een gebruikt wordt. Verder is de totale package met 852mm² zo'n tien procent groter dan wanneer er één grote chip zou worden gemaakt. Desondanks is het mcm-ontwerp aanzienlijk goedkoper.

Concurrent Intel maakt al zijn cpu's volgens een monolithisch ontwerp, ook de Xeon-modellen met veel cores. De productie van die processors is daardoor waarschijnlijk duurder. Een monolithische chip presteert in theorie iets beter, omdat er geen verlies optreedt door het toevoegen van interconnects tussen de verschillende dies.

De kostenbesparing en schaalbaarheid van een mcm-ontwerp zijn echter grote pluspunten, waardoor het aannemelijk is dat dergelijke constructies in de toekomst meer gebruikt zullen worden. Onder andere Nvidia doet onderzoek naar een mcm-ontwerp voor zijn gpu's en AMD heeft eerder al aangegeven dat zijn Infinity Fabric gebruikt kan worden voor gpu's.