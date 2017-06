Gigabyte introduceert e-atx-moederbord voor AMD Epyc-processors

Gigabyte heeft een e-atx-moederbord voor AMD's nieuwe Epyc-serverprocessors gepresenteerd. Het MZ30-AR0-bord is bedoeld voor servers of workstations en biedt plaats aan één Epyc-processor en zestien ddr4-dimms.

Het moederbord heeft een SP3r2-socket voor de processors uit de Epyc 7000-serie. Er zit geen chipset op het moederbord, omdat de Epyc een complete system on a chip is en alle functionaliteit in de cpu-package is geïntegreerd. AMD presenteerde eerder deze week twaalf cpu's in de Epyc-serie. Drie daarvan zijn geschikt voor systemen met één processor. Het topmodel, de Epyc 7551P, heeft 32 cores en 64 threads.

Het bord heeft zestien geheugensleuven en die ondersteunen bij gebruik van ddr4-reepjes met cc tot 32GB per stuk voor een totaal van 512GB. Bij gebruik van speciale lrdimms of nvdimms kunnen ook 64GB-reepjes gebruikt worden, voor een totaal van 1TB werkgeheugen. Er zijn in totaal acht pci-e 3.0-sleuven, waarvan vier x16-exemplaren.

Vier SlimSAS-aansluitingen bieden ondersteuning voor het aansluiten van zestien sata-apparaten en er is een m2-aansluiting die gebruikmaakt van vier pci-e-lanes. Een Broadcom BCM 57810S-chip verzorgt de twee 10Gbit/s-netwerkaansluitingen. Verder heeft het moederbord een geïntegreerde Aspeed AST2500-gpu, die een scherm met een resolutie van maximaal 1920x1200 pixels kan aansturen. Onboard audio heeft het moederbord niet.

Het is niet bekend wat het moederbord kost en wanneer het op de markt komt. De Epyc-processors die geschikt zijn voor moederborden met één socket, komen volgens AMD eind juli op de markt.