Facebook komt in India met methode om profielfoto te beschermen tegen kopiëren

Facebook heeft in India maatregelen genomen om het kopiŽren van de profielfoto van gebruikers tegen te gaan. Zo kunnen gebruikers van de Android-app geen screenshot maken van een beschermde foto.

Het is onbekend of de functie in een later stadium ook in andere landen zal komen. Facebook vermeldt dat de functie vooralsnog alleen voor India is, omdat gebruikers daar bang waren om profielfoto's te uploaden vanwege de kans dat anderen ze gingen kopiëren en gebruiken voor andere doeleinden.

Gebruikers krijgen in hun tijdlijn een aanwijzing om een beschermde profielfoto te uploaden. Gebruikers van Android-apps kunnen daar geen screenshots van maken en ook maakt Facebook het onmogelijk om de foto te delen, downloaden of versturen. De foto's zijn herkenbaar aan de blauwe lijn die rondom loopt en het schildje onderaan.

Als gebruikers toch misbruik van hun profielfoto zien, kunnen ze Facebook inlichten en wordt degene die misbruik maakt, van het sociale netwerk verwijderd. De maatregel past binnen de strategie van Facebook om meer lokale initiatieven te ontplooien.