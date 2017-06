Gerucht: Samsung werkt aan oledscherm met 2000 pixels per inch

Samsung zou werken aan een oledscherm met meer dan tweeduizend pixels per inch. Dat zou het scherpste scherm tot nu toe zijn. De fabrikant zou zo'n display kunnen gebruiken in een standaloneversie van de Gear VR, om het screendooreffect tegen te gaan.

Samsung zou een toeleverancier gevraagd hebben om Fine Metal Masks te maken voor een display met een pixeldichtheid van rond 2000ppi, meldt de Zuid-Koreaanse site Naver. Een FMM is nodig voor de productie van een oledscherm en het bericht wijst erop dat Samsung in elk geval bezig is met prototypes met deze scherpte.

Samsung zou een dergelijk scherm kunnen gebruiken in een vr-product, zoals een standaloneversie van de Gear VR. Momenteel moeten gebruikers daar hun telefoon inschuiven. De telefoons die compatibel zijn, hebben rond 550 pixels per inch. Dat is al een iets hogere pixeldichtheid dan die van standaloneheadsets als de Oculus Rift, die rond 450 pixels per inch laten zien.

De scherpte is belangrijk, omdat gebruikers bij een hogere pixeldichtheid geen pixels meer kunnen onderscheiden en de ervaring dan echter overkomt. Als Samsung zo'n scherm gebruikt, zal het vermoedelijk beelden in de vr-headset op lagere resoluties moeten renderen, omdat er geen gpu voor smartphones beschikbaar is die zoveel pixels kan aansturen op 60 of 90fps. De resolutie zou rond 8k moeten liggen om die pixeldichtheid mogelijk te maken.

Samsung bevestigde al eerder te werken aan een vr-headset die werkt zonder telefoon. Het heeft niet gezegd wanneer die moet uitkomen. De fabrikant brengt sinds enige jaren Gear VR's op de markt die werken met zijn Galaxy S- en Galaxy Note-toestellen.