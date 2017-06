Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 15:35, 37 reacties • Feedback

Samsung is volgens analistenbureau IDC marktleider op het gebied van vr-headsets. Sony zou de mondiale nummer twee zijn. Bij de high-end headsets deed volgens de analisten van IDC de HTC Vive het veel beter dan de Oculus Rift.

Het is voor het eerst dat IDC een top vijf van marktleiders op het gebied van vr-headsets publiceert, waardoor er nog geen vergelijking is met eerdere periodes. Met het van de markt verdwijnen van de Galaxy Note 7, was begin 2017 de Galaxy S7-serie de meest recente smartphone die werkte met de Gear VR. De S8 verscheen pas in april. Ondanks dat staat Samsung op de eerste plek in de IDC-lijst voor het eerste kwartaal van dit jaar.

Sony pakt met zijn PlayStation VR de tweede plek, met naar schatting 429.000 geleverde headsets. Vive-maker HTC en Facebook-dochter Oculus staan op plek drie en vier. De Vive ging volgens IDC 190.000 keer over de toonbank, bij de Rift was dat 90.000 keer, schat IDC.

Het aantal geleverde vr-headsets daalde in vergelijking met het kwartaal ervoor, denkt IDC. Waar er in de eerste maanden van 2017 zo'n 2,3 miljoen exemplaren wereldwijd geleverd werden, was de totale markt eind 2016 nog 3,8 miljoen. Dat ligt vermoedelijk aan de feestdagen.

Het analistenbureau schat de aantallen in onder meer op basis van informatie van retailers. Fabrikanten maken niet in het openbaar bekend hoeveel exemplaren ze leveren van vr-headsets.