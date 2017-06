Door Olaf van Miltenburg, donderdag 1 juni 2017 16:26, 19 reacties • Feedback

De merknaam Toshiba keert terug op de Europese markt voor televisies met verschillende uhdtv's, waaronder een model met oled-scherm die niet over hdr maar wel over scart en vga beschikt. De tv's worden geproduceerd door het Turkse Vestel.

De Toshiba X97-oled van Vestel heeft een beelddiagonaal van 65 inch en aangezien het een uhdtv betreft is de resolutie 3840x2160 pixels. Volgens het bedrijf kan het toestel 99 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven. Niet duidelijk is wat de maximale schermhelderheid is en waarom geen hdr-ondersteuning aanwezig is. Een woordvoerder liet bij de presentatie in Londen weten dat uit onderzoek bleek dat consumenten nog niet warmlopen voor hdr.

Het bedrijf voorziet de tv van een gamemodus waarmee de responstijd afneemt tot minder dan 1ms, zo luidt de claim. Het bedrijf maakt niet duidelijk hoe dit gerealiseerd wordt. Verder is er een Screenshare-optie, die de mogelijkheid geeft het beeld van Android-smartphones en -tablets op de tv weer te geven.

Aan de achterkant zitten vier hdmi-poorten, scart en vga. Het is onbekend op welke software de tv draait. Het model heeft toegang tot Netflix en YouTube; video's kunnen via deze twee apps in 4k-resolutie worden bekeken. Op de afstandsbediening zoals Vestel die toonde is niet alleen een knop voor Netflix aanwezig, maar ook voor 3d. De X97-oled ondersteunt echter geen 3d-weergave. In de uiteindelijke afstandsbediening zal de knop voor 3d niet aanwezig zijn, beloofde de fabrikant.

Toshiba maakt dus niet zelf zijn comeback op de tv-markt in de EU, maar zou wel een hand hebben gehad in het ontwerp. Het Japanse bedrijf, dat in financieel zwaar weer zit en juist veel activiteiten heeft afgestoten, leent alleen zijn merknaam uit aan Vestel. Een vergelijkbare constructie is er bijvoorbeeld bij het Chinese TP Vision, dat de merknaam Philips gebruikt. Begin 2015 stopte Toshiba met de productie van zijn eigen tv's.

De Toshiba X97 moet in september op de markt komen, maar de prijs is nog onbekend. Ook over de overige Toshiba-uhdtv's, de U77- en U67-lcd's, is nog niets bekend.