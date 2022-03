Vestel brengt Toshiba-lcd-tv's met Android TV in augustus uit

Vestel gaat twee nieuwe series van 4k-lcd-tv's met quantum dots uitbrengen onder de Toshiba TV-naam in Nederland en België. De QA4C-modellen zijn voorzien van Android TV. De Q4LC hebben Toshiba-software en zijn compatibel met Dolby Atmos en DTS Virtual: X.

De tv's in de Toshiba QA4C- en Q4LC-series komen beschikbaar in de formaten 65", 55", 50" en 43". Welk type lcd-paneel de tv's gebruiken is niet bekend, maar het gaat om panelen met een laag quantumdots voor betere kleurweergave. De tv's geven 90 procent van de DCI-P3-kleurruimte weer, aldus de fabrikant. Ook hebben de tv's ondersteuning voor hdr-weergave, maar details over de backlight geeft Toshiba niet.

Modellen in de QA4C-serie zijn voorzien van Android TV en hebben ingebouwde Chromecast-functionaliteit. De Q4LC-serie draait op het eigen smart-tv-platform van Toshiba en deze modellen hebben Dolby Atmos- en DTS Virtual:X-ondersteuning, voor virtueel surroundgeluid. Beide series krijgen Onkyo-speakers ingebouwd.

Beide tv-series kunnen met spraak worden bediend. Daarvoor is een Google Assistent-knop aanwezig op de afstandsbediening. De Q4LC-serie ondersteunt ook Amazon Alexa-integratie. Toshiba zegt dat de tv's over zo'n zes à acht weken in Nederland en België beschikbaar zijn. Prijzen zijn nog niet bekendgemaakt. De Turkse fabrikant Vestel gebruikt de Toshiba-naam voor zijn tv's in Europa.