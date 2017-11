Toshiba verkoopt laatste deel tv-divisie aan Hisense

Toshiba heeft zijn tv-divisie Toshiba Visual Solutions verkocht aan het Chinese elektronicabedrijf Hisense Electric. Met de verkoop van het verlieslijdende onderdeel haalt het in zwaar weer verkerende Toshiba 96 miljoen euro op.

Toshiba doet een belang van 95 procent in zijn tv-divisie van de hand en behoudt een minderheidsbelang van 5 procent. Dat meldt Toshiba in een toelichting op het afstoten van de tv-divisie. Het gaat om de laatste activiteiten van Toshiba op de tv-markt. Toshiba Visual Solutions richtte zich uitsluitend op de Japanse markt en produceerde in zijn vorige fiscale jaar, dat in maart 2017 eindigde, nog 700.000 tv's.

Het onderdeel was verlieslijdend; het afstoten is onderdeel van Toshiba's strategie om zich op winstgevende kernonderdelen te richten en zijn financiële positie te verbeteren. In 2015 voerde Toshiba al een omvangrijke reorganisatie op tv-gebied door. Toen schrapte het bedrijf al zijn activiteiten buiten Japan. Sindsdien geeft Toshiba zijn merknaam in Europa in licentie aan het Turkse bedrijf Vestel, terwijl in de VS het Taiwanese Compal het recht heeft om Toshiba-tv's op de markt te brengen.