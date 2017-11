Toshiba ontkent te onderhandelen over verkoop pc-divisie

Toshiba meldt met geen enkele fabrikant in gesprek te zijn over de verkoop van zijn pc-divisie. De Japanse onderneming reageert met de ontkenning op geruchten dat er onderhandelingen lopen met Asus over een verkoop.

Berichten dat Toshiba zijn divisie voor pc's van de hand doet zijn ongegrond en het concern is niet in gesprek met individuele bedrijven hierover, bericht Toshiba in een verklaring. Het bedrijf reageert daarmee op het bericht van de Japanse krant Nikkei, dat claimt dat Toshiba onderhandelt met Asus over een verkoop van het pc-bedrijfsonderdeel. Daarnaast zou Lenovo interesse hebben getoond in de divisie.

Toshiba zou de pc-divisie volgens de krant in de etalage hebben gezet als onderdeel van zijn strategie om verlieslijdende divisies af te stoten. Toshiba zou nog maar grofweg 1,8 miljoen pc's per jaar verkopen en daarmee een miniem marktaandeel hebben. In Europa en veel andere markten verkoopt het bedrijf al sinds eind 2015 geen consumentenlaptops meer.

Toshiba deed eerder dit jaar zijn geheugendivisie van de hand en deze week werd bekend dat het laatste deel van zijn tv-business verkoopt aan het Chinese Hisense. Het bedrijf verkeert in een slechte financiële staat, onder andere omdat Toshiba's Amerikaanse nucleaire onderdeel Westinghouse in financieel zwaar weer zit. NEC en Fujitsu, in het verleden relatief grote Japanse pc-fabrikanten, verkochten hun divisies voor personal computers eerder al aan Lenovo.