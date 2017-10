Toshiba-aandeelhouders stemmen in met verkoop geheugendivisie aan consortium

Toshiba's aandeelhouders hebben ingestemd met het eerdere besluit van het bestuur om de nandgeheugendivisie te verkopen aan een consortium dat wordt geleid door investeerder Bain en waar SK Hynix, Apple en Dell onderdeel van zijn.

Ondanks deze goedkeuring van de aandeelhouders en de eerdere keuze van het bestuur voor het consortium, is de verkoop van de nandgeheugendivisie nog altijd niet helemaal in kannen en kruiken. SanDisk probeert nog altijd via de rechter te voorkomen dat de divisie aan het consortium wordt verkocht. Ook moeten toezichthouders nog hun goedkeuring geven.

Daardoor is de kans aanwezig dat de deal niet geheel rond is in de periode van eind maart 2018, aan het einde van het financiële jaar voor Toshiba. Als de overnamesom van omgerekend vijftien miljard euro dan nog niet binnen is, leidt dat tot een negatief vermogen en komt Toshiba's notering aan de beurs van Tokio in gevaar.

Toshiba werkte samen met SanDisk in een joint venture, totdat Western Digital SanDisk vorig jaar overnam. WD had ook interesse in de overname van de geheugendivisie en vindt dat zijn belangen in de joint venture met de huidige verkoop aan het consortium niet goed zijn gediend. Eerder zei Toshiba dat de aandelenoverdracht gewoon kan doorgaan, ongeacht de uitkomst van eventuele juridische procedures rondom de belangen in de joint venture.

Naast Bain en SK Hynix maken Apple en Dell deel uit van het consortium. Ook het Innovation Network Corp of Japan, een publiek-private samenwerking tussen de Japanse overheid en grote technologiebedrijven, en de Japanse ontwikkelingsbank, zijn onderdeel van het consortium.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en wil dit onderdeel al een tijd verkopen, omdat het na een reeks tegenslagen bij Toshiba's Amerikaanse nucleaire onderdeel Westinghouse in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.