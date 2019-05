'Toshiba Memory koopt aandelen terug van Apple, Dell, Seagate en Kingston'

Apple, Dell, Kingston en Seagate verkopen volgens zakenkrant The Wall Street Journal binnen enkele weken hun aandeel in Toshiba Memory, het bedrijf dat ontstond uit de afsplitsing van Toshiba's geheugendivisie.

De controle over het bedrijf verandert niet, schrijft The Wall Street Journal. Investeringsmaatschappij Bain Capital blijft de belangrijkste aandeelhouder, gevolgd door Toshiba. Toshiba heeft die aandelen via Pangea, een bedrijf dat is opgericht voor de overname en die bestond uit een consortium van bedrijven. Apple, Dell, Kingston en Seagate zullen na de verkoop van hun aandelen samen enkele honderden miljoenen dollars hebben verdiend met de transactie. Toshiba Memory kan de aandelen terugkopen door een lening van Japanse banken. Uiteindelijk wil Toshiba voormalige nanddivisie eind dit jaar of begin volgend jaar naar de beurs in Japan.

Apple, Dell, Kingston en Seagate verenigden zich in een consortium met Bain om Toshiba's nandafdeling te kunnen kopen, zodat Western Digital dat niet zou kunnen doen. Toshiba en WD werkten samen en WD wilde daarom de divisie graag kopen, maar andere bedrijven vreesden dat die transactie slecht zou zijn voor concurrentie op de geheugenmarkt. Behalve de vier Amerikaanse bedrijven zit SK Hynix ook in het consortium dat aandelen Toshiba Memory kocht.