Toshiba verkoopt geheugendivisie aan consortium met SK Hynix, Apple en Dell

Toshiba heeft besloten om alle aandelen van het onderdeel van de nandgeheugenproductie te verkopen aan een consortium dat wordt geleid door investeerder Bain en SK Hynix. Western Digital vist nu achter het net en gaat de lopende juridische procedures tegen Toshiba uitbreiden.

Toshiba meldt dat er omgerekend in totaal bijna 15 miljard euro met de overname is gemoeid. De aandelen worden gekocht door een speciaal voor de overname opgericht bedrijf, genaamd Pangea. Toshiba gaat omgerekend zo'n 2,6 miljoen euro investeren in Pangea, om zorg te dragen voor een stabiele eigendomsoverdracht. Meer financiële details worden bekendgemaakt zodra de aandelenoverdracht een feit is.

Toshiba heeft niet gezegd welk aandeel de betrokken partijen krijgen in het nieuwe bedrijf. Woensdag meldde Bloomberg op basis van een anonieme bron dat Bain, Toshiba, SK Hynix en het Japanse Hoya aandelen krijgen ter waarde van omgerekend rond zeven miljard euro. Andere deelnemers in het consortium, te weten Apple, Dell, Kingston en Seagate, zouden voor ongeveer 3,3 miljard euro aandelen in handen krijgen.

Western Digital is niet blij met de aanstaande aandelenoverdracht en stelt dat het zorgelijk is dat Toshiba deze transactie doorzet zonder de goedkeuring van SanDisk. Toshiba werkte samen met SanDisk in een joint venture, totdat WD SanDisk vorig jaar overnam. WD heeft ook gezegd dat het een nieuwe juridische arbitragezaak zal beginnen. Deze zaak heeft betrekking op het eenzijdige besluit van Toshiba van 3 augustus om te investeren in een nieuwe flashgeheugenproductielijn binnen de joint venture. Western Digital wil dat dit wordt verboden totdat ook SanDisk de kans krijgt hierin te investeren.

Toshiba en Western Digital zijn al een tijd verwikkeld in een juridisch gevecht over de overname van de geheugendivisie, waarbij de bedrijven elkaar over en weer beschuldigden. Zo stapte WD eerder naar een arbitragecommissie om te voorkomen dat Toshiba de chipdivisie van de hand zou doen. Western Digital wil deze procedure doorzetten. Volgens Toshiba kan de aandelenoverdracht naar Pangea doorgaan, ongeacht de uitkomst van eventuele juridische procedures rondom de belangen in de joint venture.

Het Japanse Toshiba houdt nog altijd zeggenschap in de afgesplitste geheugendivisie, maar het consortium en Toshiba zijn overeengekomen dat er bepaalde beperkingen zijn ingesteld voor Toshiba, zodat de waarde van de technologie van het nieuwe bedrijf gewaarborgd blijft en het management onafhankelijk kan opereren.

Ook het Innovation Network Corp of Japan, een publiek-private samenwerking tussen de Japanse overheid en grote technologiebedrijven, en de Japanse ontwikkelingsbank, maken deel uit van het consortium. Deze twee Japanse partijen zouden interesse hebben om ook te investeren in de geheugendivisie. Volgens Toshiba zijn dit twee neutrale, onafhankelijke organisaties. Om de onafhankelijkheid van het nieuwe bedrijf te waarborgen, zullen het Japanse overheidsfonds en de Japanse ontwikkelingsbank onder bepaalde voorwaarden het stemrecht van Toshiba in Pangea uitoefenen.

Eerder riepen deze twee Japanse overheidspartijen Toshiba en Western Digital op om de juridische geschillen te beëindigden. De Japanse minister van Handel deed eerder hetzelfde. De Japanse overheid wil de productie graag in Japan houden, gelet op de strategische waarde van de chipproductie voor toekomstige Japanse technologie.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en wil dit onderdeel al een tijd verkopen, omdat het na een reeks tegenslagen bij Toshiba's Amerikaanse nucleaire onderdeel Westinghouse in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.