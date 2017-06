Toshiba kiest voor consortium als overnamekandidaat voor nandgeheugendivisie

De Raad van Bestuur van Toshiba heeft besloten dat een consortium dat geleid wordt door een Japans overheidsfonds de gewenste overnamekandidaat wordt voor de nandgeheugendivisie. Toshiba wil op 28 juni een definitieve overeenkomst sluiten.

Het bestuur van Toshiba is tot de conclusie gekomen dat het consortium het beste voorstel had, niet alleen qua financiële waardering, maar ook op het gebied van zekerheid van afronding van de deal, het behoud van werkgelegenheid en het de zekerheid dat de gevoelige technologie nu in Japanse handen blijft.

De definitieve verkoop van de geheugendivisie zou dan in maart 2018 moeten plaatsvinden, mits een aantal formele procedures succesvol wordt doorlopen, zoals onderzoeken van verschillende nationale mededingingsautoriteiten, waaronder waarschijnlijk die van Japan en de VS.

Het consortium wordt geleid door een Japans overheidsfonds, het Innovation Network Corp of Japan, een publiek-private samenwerking tussen de Japanse overheid en grote technologiebedrijven. Daarnaast behoren de Japanse ontwikkelingsbank en de Amerikaanse private equity-onderneming Bain Capital tot het consortium.

De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix en het bankenonderdeel van Mitsubishi UFJ Financial Group zijn betrokken voor de financiering van de deal. Waarschijnlijk is er in totaal meer dan 18 miljard dollar met de overname gemoeid, maar het exacte overnamebedrag is nog onduidelijk.

De keuze voor het consortium betekent dat andere gegadigden zoals Western Digital achter het net vissen. Dat kan nog voor problemen zorgen, aangezien Toshiba en Western Digital een juridisch geschil hebben dat de overname mogelijk in gevaar kan brengen. Eerder heeft de Japanse handelsminister en later het Japanse overheidsfonds Toshiba opgeroepen het dispuut te beëindigen.

Vorige maand stapte Western Digital nog naar een arbitragecommissie om te voorkomen dat Toshiba zijn chipdivisie van de hand doet. Volgens het bedrijf is de verkoop in strijd met de voorwaarden van de joint venture tussen Western Digitals dochterbedrijf SanDisk en Toshiba. De arbitragezaak vindt in Californië plaats en heeft als doel de oprichting van Toshiba Memory terug te draaien. Volgens WD heeft Toshiba zijn activiteiten op het gebied van nandproductie ondergebracht bij Toshiba Memory zonder SanDisk om goedkeuring te vragen.

WD heeft onlangs ook een zaak aangespannen bij een Californische rechtbank om de verkoop van de chipdivisie te kunnen voorkomen. Het rechterlijk bevel dat daarvoor is aangevraagd, is bedoeld als extra zekerheid totdat de arbitragecommissie uitspraak heeft gedaan. Volgens Reuters heeft een bron aangegeven dat er halverwege een beslissing zal volgen op dit door WD gewenste rechterlijk bevel.

Toshiba heeft zijn nandgeheugenproductie op 1 april afgesplitst in een los bedrijf, Toshiba Memory genaamd, en verkoopt dit onderdeel omdat het na een reeks financiële tegenslagen in financieel zwaar weer zit. Na Samsung is Toshiba op dit moment 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen.