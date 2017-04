Door Arnoud Wokke, vrijdag 14 april 2017 08:56, 0 reacties • Feedback

Apple overweegt om samen met Foxconn de nandproductie van Toshiba te kopen, meldt een Japanse publieke omroep. Foxconn is nu al een bieder in het verkoopproces van het onderdeel van het Japanse bedrijf.

Door samen te werken met Foxconn kunnen beide bedrijven meer bieden en zo het bedrijf in handen krijgen. Door de stap wil Apple een stabiele aanvoer van opslagchips voor zijn apparaten, meldt de Japanse publieke omroep NHK vrijdag. Apple en Foxconn zouden beide een deel van het bedrijf in handen krijgen.

Behalve een bod met Foxconn zou Apple ook in zijn eentje een deel van Toshiba's chipdivisie willen kopen, terwijl het andere deel in handen blijft van het Japanse bedrijf. Het is niet bekend welke van de twee scenario's Apple zal kiezen terwijl daarnaast de kans bestaat dat het helemaal niet zal bieden op het bedrijf. Apple heeft afgelopen jaren door zijn hoge winsten een grote geldreserve aangelegd die het kan inzetten voor grote investeringen.

Inmiddels heeft Toshiba het aantal gegadigden teruggebracht tot vier, meldden eerdere geruchten. Naast Foxconn zouden SK Hynix, Broadcom en Western Digital nog in de race zijn. Toshiba is 's werelds grootste fabrikant van nandgeheugen, gevolgd door SK Hynix en Samsung. De fabrikanten krijgen echter in toenemende mate concurrentie van het Chinese Tsinghua Unigroup, dat omgerekend 28 miljard euro gaat investeren in een geheugenfabriek.

Toshiba wil zijn geheugentak afsplitsen en een deel van de hand doen om verliezen te compenseren die zijn ontstaan na de overname van een Amerikaans bedrijf dat kerncentrales bouwt.